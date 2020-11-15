Тегусигальпа, , 05:43 — REGNUM Тропический шторм «Йота» продолжает усиливаться по мере приближения к берегам Центральной Америки, сообщает агентство Reuters.

По последним данным, скорость ветра внутри урагана достигает 97 километров в час. В настоящее время он находится относительно недалеко от берегов Никарагуа и Гондураса. Отмечается, что эти страны уже пережили ряд стихийных бедствий, вызванных недавним ураганом «Эта». Теперь им придется справляться с возможными бедствиями от нового тропического шторма.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в США в связи с приближением урагана «Эта» ввели режим ЧС в штате Флорида.