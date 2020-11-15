Буэнос-Айрес, , 04:56 — REGNUM Более десяти тонн марихуаны изъяли аргентинские силовики у контрабандистов в провинции Мисионес на севере Аргентины, сообщает пресс-служба министерства безопасности страны.

Сообщается, что груз с наркотиками удалось обнаружить при помощи собак, которые учуяли запах запрещенных веществ. При обыске в грузовике обнаружили крупную партию марихуаны, ее масса оценивается в десять тонн. Контрабандисты были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Таиланде изъяли крупную партию кетамина. Отмечалось, что следователи обнаружили более 11 тонн наркотика на складе к востоку от Бангкока. Общая стоимость партии оценивалась в $1 млрд.

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