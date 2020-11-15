Сан-Томе, , 04:35 — REGNUM Захват 14 заложников с судна для перевозки тяжелых грузов ZHEN HUA 7 осуществили пираты в Гвинейском заливе, сообщает портал Dryad Global.

Все захваченные являются китайскими гражданами. Всего на борту корабля было 27 человек. Судном владеет компания из Шанхая. ZHEN HUA 7 двигался под флагом Либерии в порт Сан-Томе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в 78 морских милях к северо-западу от столицы островного государства Сан-Томе и Принсипи пираты напали на судно ZHEN HUA 7 и взяли в заложники часть членов экипажа.

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