Токио, , 03:37 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 95,4 километрах к юго-востоку от населенного пункта Наха. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 108,7 километра. Информации о возможных пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Чили. Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

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