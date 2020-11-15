Гватемала, , 03:22 — REGNUM Сход оползня в муниципалитете Камотан на востоке Гватемалы унес жизни трех человек, сообщает пресс-служба управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями стране.

Сообщается, что сход оползня был вызван сильными ливнями в деревне Агуа-Кальенте. В результате происшествия один из домов был завален грязью и камнями. Погибли три человека, еще четверо пропали без вести. Ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 человек погибли в Гондурасе в результате наводнений и сходов оползней, вызванных сильными ливнями во время урагана «Эта». От стихийного бедствия пострадали более 1,7 млн жителей страны.

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