Красногорск, , 03:09 — REGNUM Крупный пожар двухэтажном жилом доме в городе Красноармейске Московской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Возгорание началось на крыше и чердаке здания. Площадь пожара составила около 1300 кв. м. Из здания были эвакуированы 82 человека, в том числе 18 детей. Их направили в пункт временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 ноября произошел пожар в одном из частных домов в городе Вольске Саратовской области. Погибли три человека.

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