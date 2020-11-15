Мехико, , 01:34 — REGNUM В зоне наводнений оказались более 238 тысяч человек на востоке и юго-востоке Мексики, сообщает пресс-служба мексиканского национального координационного управления сил гражданской обороны.

«Президент был проинформирован о том, что последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тыс. человек в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что гуманитарную помощь жителям пострадавших районов направили Великобритания, Испания, Франция, Румыния и Дания. Также для штата Табаско закупила гумпомощь и российская компания «Лукойл».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября из-за наводнений около 10 тысяч человек были эвакуированы в штатах Табаско и Чьяпас на юге Мексики. Также в 27 пунктов временного размещения привезли около 900 человек.

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