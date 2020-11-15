Сантьяго, , 00:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах к востоко-юго-востоку от города Икике. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 93,02 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Пакистане. Его эпицентр находился в 15 километрах от города Алик-Гунд на глубине 12,05 километра. Пострадавших не было.

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