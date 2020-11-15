Тегеран, , 00:42 — REGNUM Артиллерийский удар по позициям нескольких групп террористов у северо-западной границы Ирана нанесли военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу военного подразделении.

В заявлении уточняется, что была атакована территория, расположенная «по ту сторону границы». Однако государство, на котором находились террористы и их принадлежность, не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября издание The New York Times распространило информацию о том, что сотрудники израильских спецслужб, действуя от лица США, ликвидировали 7 августа в Тегеране одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдуллу Ахмеда Абдуллу.

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