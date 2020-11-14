Париж, , 23:12 — REGNUM На западе Франции неизвестный совершил нападение на прохожих. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.

Убийство

По данным источников, инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в коммуне Шоле в департаменте Мен и Луара. По последним данным, в результате происшествия погибли двое мужчин, еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Стражи порядка по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнего мужчину

В настоящее время устанавливаются мотивы преступления.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября в Ниццу при был премьер-министр Франции Жан Кастекс, чтобы почтить память троих человек, убитых выходцем из Туниса Брахимом Ауиссауи.