Нарьян-Мар, , 18:57 — REGNUM В Нарьян-Маре сегодня произошло задымление в детском игровом центре «Рио». Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Глава региона отметил, что оперативные службы сработали быстро, в результате ЧП никто не пострадал.

«По предварительным данным, было замыкание электропроводки. МЧС проводит расследование. С наступлением зимы опасность возгораний возрастает. Дал поручение департаментам образования и соцзащиты проверить пожарную безопасность соцобъектов и детских организаций», — написал Бездудный.

Администрация детского центра в соцсетях сообщила, что на момент ЧП в помещении находились дети.«Медицинская помощь никому не понадобилась, кроме психологической поддержки родителей, которые поддались панике (их понять тоже можно)», — написали представители центра, добавив, что уже завтра заведение возобновит работу.