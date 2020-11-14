Нарьян-Мар, 14 ноября 2020, 18:57 — REGNUM В Нарьян-Маре сегодня произошло задымление в детском игровом центре «Рио». Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.
Глава региона отметил, что оперативные службы сработали быстро, в результате ЧП никто не пострадал.
Администрация детского центра в соцсетях сообщила, что на момент ЧП в помещении находились дети.«Медицинская помощь никому не понадобилась, кроме психологической поддержки родителей, которые поддались панике (их понять тоже можно)», — написали представители центра, добавив, что уже завтра заведение возобновит работу.