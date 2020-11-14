Львов, Украина, , 15:21 — REGNUM В одном из ночных клубов города Львова сотрудники правоохранительных органов Украины прекратили концерт, который происходил в нарушение карантинных мер, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального отделения полиции.

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В отношении организатора мероприятия был составлен протокол об административном правонарушении.

О концерте в одном из ночных клубов Львова сотрудники полиции узнали из социальных сетей. Организаторы мероприятия, по информации правоохранителей, не обеспечили соблюдение социальной дистанции между посетителями, а некоторые посетители присутствовали в ночном клубе без защитных масок.

Ввиду выявленных нарушений, сотрудники полиции «немедленно прекратили» концерт. Организатор концерта обвиняется в нарушении статьи 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина), ему грозит штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Отметим, необлагаемый налогом минимум на Украине составляет 17 гривен. Соответственно штраф для нарушителя составит от 34 до 170 000 гривен или от 94 до 467 519 рублей.

По информации украинского издания «Страна», речь идет о концерте группы «Бумбокс».

Напомним, на Украине, начиная с этих выходных и до конца ноября, согласно решению правительства, действует карантин выходного дня, который власти города Львова соблюдать отказались.

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