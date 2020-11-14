Минск, , 14:07 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна соболезнования, сообщает 14 ноября БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Лукашенко Армен Джигарханян прошел длинный жизненный, профессиональный путь, реализовал себя, как выдающийся актер, режиссер и педагог.

«Исключительный талант и многолетний труд снискали всенародную любовь. Его многочисленные работы навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории», — говорится в соболезновании белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что светлая память о Джигарханяне всегда будет жить в наших сердцах и передаваться от поколения к поколению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 06:00 утра 14 ноября на 86 году жизни скончался советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян. Как сообщил друг артиста Артур Согомонян, причиной смерти Джигарханян стали возраст артиста и болезни.

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