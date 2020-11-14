Лондон, , 11:52 — REGNUM По подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы один из футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан полицией. Об этом 14 ноября сообщает Daily Mail.

По информации издания, указанный инцидент произошел в доме данного игрока ещё в октябре, однако сотрудники полиции задержали его только 11 ноября, и затем он вышел под залог.

Также уточняется, что Daily Mail знает имя данного футболиста, однако не станет подвергать его разглашению из-за юридических причин. При этом отмечается, что игроку больше 20 лет и в настоящее время ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба перед появлением в сети интимного видео подвергся шантажу.