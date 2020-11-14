Курган, , 10:06 — REGNUM В Кургане осуждена группа наркодилеров и лица, похитившие человека возле торгового центра «ГиперСити». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Следствием и судом установлено, что группу по наркосбыту в апреле 2019 года организовала женщина, которая втянула в преступную деятельность юношу и несовершеннолетнюю девушку, присматривающую за ребёнком руководительницы.

Летом 2019 года деятельность наркодилеров была пресечена полицейскими. Уже находясь под следствием, организаторша в октябре 2019 года с помощью других лиц участвовала в похищении человека возле крупного торгового центра Кургана. На глазах у множества свидетелей мужчину силой поместили в автомобиль ВАЗ 2107 и увезли на озеро Орлово «для принуждения к возвращению долга, образовавшегося в результате угона автомобиля». Как человек активно сопротивлялся при похищении, было снято на несколько камер, в том числе и очевидцами. Дело стало резонансным.

Группа наркодилеров была осуждена, согласно степени участия каждого, за незаконный сбыт наркотических средств, вовлечение несовершеннолетней в преступную деятельность и похищение человека.

Руководительнице группы судом назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, другой участник группы — приговорён к 14 годам колонии, 17-летняя участница к пяти.

Другие лица, участвовавшие в похищении, получили от двух лет заключения до полутора лет условного срока.