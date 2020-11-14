Манила, , 07:51 — REGNUM До 53 человек выросло число жертв стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Вамко» на Филиппинах, сообщает пресс-служба филиппинской национальной полиции.

По данным ведомства, 53 человека погибли в результате наводнений и схода оползней, вызванных сильными ливнями на острове Лузон. Еще 22 человека числятся пропавшими без вести. В полиции не исключают, что число жертв будет расти. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 42 погибших и 20 пропавших без вести в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Вамко» на Филиппинах. Также 43 человека числились пострадавшими.

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