Бахр-Дар, , 08:03 — REGNUM В городах Бахр-Дар и Гондэр (штат Амхара, Эфиопия) прогремели два взрыва. Об этом со ссылкой на местные власти 14 ноября сообщает агентство Reuters.

Каких-либо данных о пострадавших и разрушениях в настоящее время ещё не поступало.

Штат Амхара, в котором предположительно произошли теракты, с востока соседствует со штатом Тыграй, где с 4 ноября продолжаются упорные бои армии Эфиопии с отрядами Народного фронта освобождения Тыграй. По информации ООН, с начала конфликта в Тыграе беженцами с севера Эфиопии в Судан стали 11 000 человек. Число жертв противостояния между армией и сепаратистами исчисляется сотнями человек, но точное число неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о победе над сепаратистами в западной части региона Тыграй.

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