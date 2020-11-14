Москва, , 07:35 — REGNUM Травмы в ходе избиения получил боец ММА Сергей Харитонов, который из-за этого оказался в больнице. Об этом сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, боец находится в Городской клинической больнице № 1 в Москве. Адвокат рассказал, что защита Харитонова готовит заявление в полицию.

Он также отметил, что врачи проводят обследование пострадавшего. Вместе с тем адвокат оценил состояние Харитонова как «очень плохое».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года на волейболиста сборной России Алексея Спиридонова в Москве напали неизвестные, которые были вооружены ножом.

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