Сан-Томе, , 03:59 — REGNUM Судно для перевозки тяжелых грузов под названием «ZHEN HUA 7», шедшее под флагом Либерии, было атаковано пиратами в Гвинейском заливе, сообщает портал Dryad Global.

Инцидент произошел в 78 морских милях к северо-западу от столицы островного государства Сан-Томе и Принсипи. Пираты забрали с собой несколько членов команды в качестве заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Гвинейском заливе пираты атаковали судно JANE, которое предназначено для перевозки жидких химических веществ.

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