Хартфорд, США, , 02:47 — REGNUM Взрыв произошел в ветеранском госпитале в американском штате Коннектикут, сообщил секретарь по делам ветеранов штата Роберт Уилки в официальном заявлении.

Сообщается, что взрыв произошел в кампусе Вест-Хэвен на территории госпиталя. В результате происшествия погибли два человека.

«Никто из погибших не был пациентом госпиталя», — отметил он.

Отмечается, что взрыв был вызван прорывом на системе отопления. При этом произошло это в здании, где пациентов не размещали.