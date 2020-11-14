Монреаль, Канада, , 00:59 — REGNUM Лица, оставившие ложные сообщения о захвате заложников в офисе разработчика компьютерных игр Ubisoft в канадском городе Монреаль, разыскиваются полицейскими, передает телеканал TVA.

По сведениям правоохранителей, преступление совершили от одного до нескольких человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы захвате заложников в офисе Ubisoft, которых вывели на крышу здания. Полиция начала спецоперацию и оцепила строение.

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