Нью-Дели, , 00:54 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате дорожной аварии в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что автобус перевернулся в районе Шивпури на дороге Похри-Какра. В результате ДТП погибли десять человек, среди них шестеро мужчин, три женщины и один ребенок. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, их всех госпитализировали. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в индийском штате Уттар-Прадеш столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли девять человек, еще один получил травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Индии в ДТП погибли девять человек