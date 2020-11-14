Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Тропический шторм «Йота» образовался в Карибском море и движется в сторону Гондураса и Никарагуа, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Его скорость составляет приблизительно 4,8 км/ч. Порывы ветра внутри шторма достигают 17,9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территорию Гондураса и Никарагуа наступил тропический шторм «Эта», из-за которого погибли не менее 207 человек. Позже «Эта» усилился до урагана и обрушился на побережье США.

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