Монреаль, Канада, 13 ноября 2020, 23:59 — REGNUM Заложники покинули офисное здание компании Ubisoft в Монреале, сообщают 13 ноября канадские СМИ.
По мнению ряда изданий, сообщения о захвате заложников были ложными или неверно понятыми.
Ранее полиция Монреаля сообщила о проведении спецоперации в районе офисного здания компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft. СМИ сообщали, что неизвестные захватили заложников, а часть сотрудников компании оказалась на крыше здания.
Официальной информации по этому поводу пока нет.
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