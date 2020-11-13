Монреаль, Канада, , 23:59 — REGNUM Заложники покинули офисное здание компании Ubisoft в Монреале, сообщают 13 ноября канадские СМИ.

По мнению ряда изданий, сообщения о захвате заложников были ложными или неверно понятыми.

Ранее полиция Монреаля сообщила о проведении спецоперации в районе офисного здания компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft. СМИ сообщали, что неизвестные захватили заложников, а часть сотрудников компании оказалась на крыше здания.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

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