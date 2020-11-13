Монреаль, Канада, , 23:16 — REGNUM В одном из офисных зданий Монреаля неизвестные злоумышленники удерживают заложников, сообщает 13 ноября издание The Globe and Mail.

По утверждению издания, захвачен офис компании Ubisoft.

Здание расположено в районе Майл-Энд, оно оцеплено полицией.

Полицейское управление Монреаля подтверждает факт операции, однако детали не сообщает.

Число захваченных заложников и количество преступников также неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Карачаево-Черкесии посадили за помощь боевикам из ИГИЛ*