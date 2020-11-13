Монреаль, Канада, 13 ноября 2020, 23:16 — REGNUM В одном из офисных зданий Монреаля неизвестные злоумышленники удерживают заложников, сообщает 13 ноября издание The Globe and Mail.
По утверждению издания, захвачен офис компании Ubisoft.
Здание расположено в районе Майл-Энд, оно оцеплено полицией.
Полицейское управление Монреаля подтверждает факт операции, однако детали не сообщает.
Число захваченных заложников и количество преступников также неизвестны.
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