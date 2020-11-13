Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Выросла площадь пожара в производственном здании на территории Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ), ему присвоен третий уровень сложности, с места ЧП эвакуировано четыре человека. Об этом вечером 13 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в здании ЛЭМЗ Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

«Площадь пожара увеличилась до 1200 кв. метров. В производственном здании происходит горение на третьем и четвертом этажах», — уточнили в ведомстве.

В 19:47 мск пожару присвоили второй повышенный номер сложности, а в 20:08 мск его подняли до номера три.

Из горящего здания при помощи спасательных устройств эвакуированы четыре человека.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

Всего к ликвидации пожара привлечено 102 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС — 58 человек и 17 единиц техники.

Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, сообщение о возгорании в здании завода на Петергофском шоссе, 73 поступило на пульт дежурного около 19:39 мск. Через пять минут на месте были первые пожарные расчеты, которые увидели, как клубы дыма вырывались из окон третьего этажа четырехэтажного здания размером 100×150 метров.

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