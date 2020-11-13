Флоренция, Италия, , 20:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Флоренции в пятницу, 13 сентября, сообщили об установлении личности гражданина, похитившего в сентябре 2020 года реликвию святого Иоанна Павла II из собора Сполето.

Данные видеонаблюдения не оставляют никаких сомнений, отметили в службе карабинеров. Подозреваемый 59-летний гражданин ранее проходил по схожим уголовным делам.

Местонахождение самой реликвии правоохранителям неизвестно, они предполагают, что она уже в руках частных коллекционеров.