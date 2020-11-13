Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM На юго-западе Петербурге горит здание Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ), пожар тушат по второму номеру сложности. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в здании завода на Петергофском шоссе, 73, поступило на пульт дежурного около 19:39 мск. Спустя девять минут пожару был присвоен второй номер сложности.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 17 единиц техники и 58 человек личного состава.

«НПК ЛЭМЗ» производит несколько моделей электрических счетчиков стандартных габаритно-установочных размеров для квартир, домов и других объектов городской, коммерческой и загородной недвижимости. Ежемесячный объем выпуска электросчетчиков составляет более 10 тысяч единиц.