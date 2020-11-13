Балахна, Нижегородская область, , 20:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя Совета депутатов Балахнинского городского округа Андрея Капустина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет «НИА Нижний Новгород».

Отмечается, что арест чиновника произошел прямо во время заседания совета.

Следствие утверждает, что Капустин и его подельники похитили 5,7 млн рублей, заключая фиктивные договора по завышенным ценам с Нижегородской областная коммунальной компанией и подконтрольной ей Балахнинской коммунальной компанией.

В ближайшее время суд должен будет принять решение об избрании меры пресечения в отношении депутата Андрея Капустина.