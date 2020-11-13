Минск, , 19:00 — REGNUM «Мы потрясены и глубоко опечалены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, скончавшегося вчера в больнице от тяжелых травм, нанесенных накануне брутальными полицейскими», — сказано в опубликованном 13 ноября заявлении представительства ЕС в Белоруссии.

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Дипломаты выразили свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и соседям погибшего, отметив: «Роман — это еще одна невосполнимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее. Делегация ЕС в Белоруссии солидарна со всеми мирными демонстрантами-белорусами, пострадавшими от рук белорусских властей».

Сообщается также об участии всего персонала дипучреждения в минуте молчания, «чтобы оплакивать Романа и всех других жертв насилия правоохранительных органов с 9 августа».«Все сотрудники правоохранительных органов, выполняющие преступные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным гражданам. Мы продолжим призывать к прозрачному расследованию и привлечению к ответственности виновных», — подчёркнуто в заявлении представительства ЕС в Белоруссии, распространённом в Facebook.

Напомним, также сегодня, 13 ноября пресс-секретарь Европейской службы внешних действий распространил заявление в связи со смертью Романа Бондаренко. ЕСВД пригрозила официальному Минску расширением санкций, отметив: «Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, игнорируя таким образом не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая жизнями людей».

ЕСВД также потребовала расследования убийства белорусского гражданина (белорусская Генпрокуратура уже занялась этим), освобождения политзаключённых (МИД Белоруссии отрицает наличие таковых) и выразила солидарность «со всеми ни в чем не повинными белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа».

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Александр Лукашенко прокомментировал убийство Романа Бондаренко в ходе состоявшийся 13 ноября встречи с зарубежными журналистами. По его словам, МВД не причастно к убийству, которое произошло до прибытия милиции.

«Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу», — рассказал Лукашенко.