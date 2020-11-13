Нижний Новгород, , 18:53 — REGNUM В отношении депутата Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области первого созыва возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество при мошенничестве в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Противоправные действия выявлены и пресечены в ходе совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ. Согласно видеозаписи, депутат был задержан прямо во время заседания или совещания.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый в сговоре с исполнителем предоставил свои данные для заключения договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Балахны. В сделке с ООО «Балахнинская коммунальная компания» он выступал в качестве продавца. При этом стоимость планируемого к продаже имущества была значительно завышена. Ущерб, который компания получила по итогам сделки, оценивается в 23,5 млн рублей.

В ближайшее время депутату будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении руководства АО «Нижегородский водоканал» были возбуждены уголовные дела по трем статьям — организация преступного сообщества, получение крупной взятки и покушение на мошенничество. Фигурантами называют гендиректора, двух его заместителей и ряд должностных лиц. Следствие считает, что вот уже два года, начиная с июня 2018 года, гендиректор АО «Нижегородский водоканал» с группой лиц создал некое сообщество, состоящее из устойчивых групп, куда входили в том числе и работники предприятия.

Уточняется, что руководством группы была установлена «фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить», и составляла она 10−15% от общей суммы договора. В целом, по данным следствия, с января 2019 года по договорам были выполнены работы на сумму 300 млн рублей, а в виде взяток перечислено около 36 млн рублей. Сообщалось также, что «платежи» требовали и за общее покровительство.

По делу до настоящего момента задержаны семь человек, включая генерального директора компании.

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