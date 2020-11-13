Стокгольм, , 19:15 — REGNUM По состоянию на 13 ноября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на 42 человека. Данная информация была опубликована на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 164 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 177 355 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 5 990 человек.

По состоянию на 13 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 137 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 900 пациентов.

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