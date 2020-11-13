Архангельск, , 15:57 — REGNUM В Архангельской области по подозрению в убийстве задержаны две сестры.

Как сообщили ИА REGNUM в региональным СУ СКР, накануне под насыпью кирпичей в поселке Тегрозеро Вельского района было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: пакетом на голове, связанными руками и ногами, травмой головы.

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны 21-летняя сожительница потерпевшего и ее сестра.

По версии следствия, убийство женщины совершили 7 ноября в ходе конфликта.

«Женщины набросили веревку на шею потерпевшего и начали его душить, после чего одна из подозреваемых взяла молоток, а затем топор и нанесла ими множество ударов по голове мужчины. После чего мужчине надели на голову пакет, связали ему руки и ноги и оттащили тело в заброшенное здание котельной, заложив его кирпичами», — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемые свою вину в совершении преступления признали.