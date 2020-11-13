Уфа, , 15:46 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве жителя, числящегося без вести пропавшим в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, летом текущего года в Гафурийском районе женщина сообщала стражам порядка об исчезновении ее 38-летнего сына. В сентябре 2020 года останки тела пропавшего мужчины были найдены в лесном массиве около автозаправки г. Стерлитамак. Специалисты установили, что смерть мужчины носит криминальный характер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель г. Стерлитамака, который был ранее знаком с потерпевшим.

Сообщается, что, узнав о возбуждении уголовного дела подозреваемый скрылся от следователей. Но вскоре его задержали полицейские Стерлитамака. Фигурант уголовного дела признался в содеянном.

По версии следствия, летом текущего года ранее судимый подозреваемый захотел убить потерпевшего из-за неприязни к нему. Следователи считают, что фигурант уголовного дела назначил встречу с потерпевшим в г. Стерлитамаке и, выехав в лесной массив, убил мужчину. После этого он закрыл тело ветками и уехал.

Расследование дела продолжается.

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