Нур-Султан, , 15:37 — REGNUM Два человека скончались в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Алма-Ате, сообщили 13 ноября в пресс-службе департамента полиции города.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки из-за непогоды и выпавшего снега произошло 39 ДТП, девять человек пострадали, двое скончались. В полиции призвали соблюдать культуру вождения и поменять резину автомобилей на зимнюю.

Отметим, за минувшие сутки в Алма-Ате выпало от четырех до семи сантиметров снега, в горных районах — 10−12 сантиметров. В городе работает 567 единиц техники и 1485 дорожных работников.