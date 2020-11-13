Нижний Новгород, , 15:25 — REGNUM Против 34-летнего жителя Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело по факту покушения на работников скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел накануне, 12 ноября, в утреннее время.

Вызвавший бригаду скорой помощи нетрезвый мужчина повздорил с прибывшими к нему домой медиками и, угрожая убийством, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок квартиры.

Опасавшиеся за свою жизнь медики были вынуждены убежать на улицу без верхней одежды, а вызванные ими сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия нападавшего.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего вооруженного инцидента.