Манила, , 15:18 — REGNUM Как минимум 42 человека погибли в результате того, что тайфун «Вамко» обрушил свой удар на центральный остров Филиппин — Лусон. Об этом 13 ноября сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой информацию полицейского управления.

Также уточняется, что ещё 43 человека пострадали от стихийного бедствия и ещё 20 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Кроме того, отмечается, что из-за обрушившегося тайфуна произошли оползни и камнепады в различных регионах Филиппин. В данный момент ведутся поисково-спасательные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее 26 человек погибли в результате наступления тайфуна «Вамко» на Филиппины.