Рязань, , 15:01 — REGNUM Дознаватели управления надзорной деятельности и сотрудники испытательной лаборатории работают на месте пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани. Для установления причины возгорания специалистам предстоит поэтапно разобрать повреждённые конструкции, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Экспертам предстоит определить причину пожара и факторы, способствующие его развитию. Отдельное внимание уделят тому, как сработали администрация объекта во время происшествия и системы противопожарной защиты.

По данным ТАСС, причиной пожара могла стать случайно запущенная сигнальная ракета.

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