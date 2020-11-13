Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Возле здания Федерации футбола Грузии (ФФГ) в Тбилиси 13 ноября произошла драка между участниками акции протеста и представителями ФФГ. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Возле футбольной федерации в Тбилиси проходит акция «Две Грузии», участников которой возмутило, что на матч между сборными Грузии и Северной Македонии болельщиков не пустили, но там якобы находился мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном и несколькими чиновниками. Протестующие заявили о недопустимости неравенства граждан.

«Два человека подошли ко входу, чтобы передать сдутый мяч, «красную карточку» и книгу «Скотный двор». Нас столкнули с лестницы. Мы не боимся, они не смогут нас сломать», — сказал журналистам активист Георгий Купатадзе.

Он добавил, что во время завязавшейся драки сотрудники полиции находились рядом, но не пытались задержать нападавших. Протестующие заявили, что на них якобы напали бывшие игроки сборной по футболу Зураб Цкитишвили и Лаша Салуквадзе.

Сообщается, что акция протеста продолжается, между активистами и зданием ФФГ выстроились правоохранители.

Напомним, в прошедшем 12 ноября в Тбилиси матче сборная Грузии проиграла гостям из Северной Македонии со счетом 0:1 и лишилась шанса попасть на чемпионат Европы.

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