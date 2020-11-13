Стокгольм, , 14:44 — REGNUM В течение нескольких лет из здания Объединенной администрации министерств Швеции были похищены сотни служебных компьютеров и тысячи других электронных устройств, которые были затем перепроданы в интернете. Государственная служба безопасности Швеции уже задержала подозреваемого и проводит с ним следственные действия. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Все началось с того, что я взял с работы несколько жестких дисков и разместил объявление на малоизвестном сайте для продаж», — признался подозреваемый в ходе допроса.

Сотрудники спецслужбы уже провели обыски в доме подозреваемого и обнаружили пропавшие компьютеры, другую аппаратуру, а также крупные суммы наличных.

По словам прокурора Хенрика Олина, ущерб, нанесенный в результате систематических краж компьютеров, жестких дисков, оценивается в 1,6 миллиона крон (€157 тыс.). Преступления совершались с февраля 2017 года по ноябрь 2019 года.

Обнаружить факт кражи помог один из покупателей, который на деталях купленного компьютера в интернете обнаружил специальную маркировку правительственных ведомств.