Чита, , 14:20 — REGNUM Житель Читы, который пришёл в диагностический центр краевой столицы для того, чтобы сделать компьютерную томографию лёгких, не дождался своей очереди и умер. Как сообщает zab.ru со ссылкой на данные регионального минздрава, пациент скончался еще 6 ноября.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

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Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла его спасти. Причина смерти мужчины ещё не установлена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае остается весьма напряженной. На 13 ноября в регионе зарегистрировали очередной «рекорд»: общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 961 человека, причём 259 из них добавились только за последние сутки.

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