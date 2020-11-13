Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Полиция Воргорды (лен Вестра-Гёталанд, юг Швеции) разыскивает мужчину, вооруженного большим металлическим холодным оружием. Злоумышленник приблизился к территории школы Линбладскула, после чего ученики немедленно укрылись в здании. Об этом сообщила газета Fria Tider.

По данным журналистов издания, около 13 ноября в 09:00 (GMT+1) в полицию поступила информация о вооруженном мужчине, который «преследовал учеников одной из школ Воргорды». Как заявили правоохранители, никто из учащихся и педагогов не пострадал.

Вскоре после нападения местные власти закрыли кампусы восьми общеобразовательных учреждений в городе вместе с учениками. Для охраны школ и гимназий были отправлены полицейские патрули.

По состоянию на 10.50 (GMT+1) полиция продолжает опрашивать очевидцев. Сейчас полиция продолжает предварительное расследование и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности.

По данным местной газеты Göteborg-Posten, очевидцы рассказали журналистам, что мужчина в маске направился в сторону другой школы. Ученики и учителя Линбладскулы по-прежнему находятся в здании школы под охраной полиции.