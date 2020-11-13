Новосибирск, , 14:04 — REGNUM Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета АН-124 в Новосибирске. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предварительно установлено, что сегодня днём, 13 ноября, из аэропорта Толмачёво по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Спустя несколько минут он осуществил аварийную посадку в этом аэропорту, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 членов экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя.

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Уточняется, что по делу создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия и воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей и членов экипажа.