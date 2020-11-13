Краснодар, , 13:02 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении 16-летнего жителя Абинска Краснодарского края, сообщили 13 ноября ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Юноша обвиняется в попытке убийства своей матери.

По версии следствия, утром 1 сентября, когда мать и сын находились дома — они проживают в многоквартирном доме — мальчик подошёл к матери и начал её душить. Женщина сумела освободиться, тогда подросток схватил семикилограммовую гантель, которой стал угрожать матери. Женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться в правоохранительные органы и к медикам.

Подросток задержан, в его отношении проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Назначена также судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге подросток попытался убить собственных родителей и шестилетнюю племянницу.