Тюмень, , 12:50 — REGNUM В Тюменской области в результате аварии на дороге Ялуторовск — Ярково в свой день рождения погибла 13-летняя школьница. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно установлено, что 13 ноября на дороге Ялуторовск — Ярково автомобиль «Лада», в котором ехали сёстры 23 и 13 лет, выехал на встречную полосу на 57-м км трассы и столкнулся с Hyundai Tucson. Обе машины были отброшены на дорожную ограду.

Управлявшая «Ладой» старшая сестра госпитализирована, младшая, которой 13 ноября исполнилось 13 лет, погибла на месте ДТП. В иномарке пострадавших нет, и там находился маленький ребёнок в автокресле.

Как отмечают в Госавтоинспекции по Тюменской области, С начала 2020 года на территории региона погибли 10 детей в возрасте до 16 лет.