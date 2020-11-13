Тула, , 12:36 — REGNUM Бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева могут вызвать к следователю. Об этом сообщили «Тульские новости». По информации издания, речь идёт о сделке по мене территории Центрального стадиона в Туле.

Территория стадиона принадлежала ООО «Сфера». Переговоры с собственником о выкупе стадиона велись длительное время, в 2014 году власти заявляли о возможности строительства нового стадиона. В итоге по результатам сделки город получил в собственность Восточную и Западную трибуны и территорию, на которой сейчас находится футбольный манеж. Взамен частнику была передана территория бывшего депо, на которой затем началось активное строительство. СК возбудил уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

Владимир Груздев занимал пост губернатора Тульской области с 2011 по 2016 год. Он считался одним из самых успешных руководителей региона.

Стадион «Центральный» в Туле, являющийся домашним стадионом ФК «Арсенал», был построен в 1959 году. В течение нескольких лет он находился в частной собственности, что мешало провести его реконструкцию.