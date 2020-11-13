Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбургской области ночью 13 ноября с рельсов сошли два вагона грузового состава. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, авария грузовом дворе станции Черниговка Южно-Уральской железной дороги при проведении маневровых работ. Одна из сошедших с железнодорожного пути цистерна была с нефтью. Жертв и пострадавших нет. На безопасность движения поездов случай не повлиял.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, а также причины и обстоятельства происшествия.