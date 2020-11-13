Ижевск, , 12:28 — REGNUM С начала года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 69 обращений от граждан на нарушения в деятельности АО «Почта России» законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Основная часть жалоб связана с нарушением сроков доставки писем, также жители республики жаловались на потерю заказного письма или посылки, отказ в отправке посылки без предварительной регистрации на сайте.

27% обращений или 18 жалоб стали поводом для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

В итоге в отношении компании было составлено 33 протокола об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 356,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дорогостоящий открытый конкурс на оказание услуг сопровождения и выполнения работ по модификации информационных систем и цифровых сервисов объявило АО «Почта России». Стартовая сумма превышает 2 млрд рублей.

В техзадании уточняется, что в состав информационных систем и цифровых сервисов входят «Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений», многокомпонентный комплекс сервисов, Почта. ID, информсистема «Подписное агентство и онлайн подписка», единая информационная аналитическая платформа (ЕИАП), «Электронная почтовая система», АИС «СортМастер», АИС «Корпоративная шина данных», плагины «Упрощённый прием» и «Упрощённое вручение», сервис «Личный кабинет для юридических лиц», система оперативного мониторинга логистики и автоматизированная система «Курьер Хаб».

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