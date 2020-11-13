Кызыл, , 12:23 — REGNUM Правоохранители в Туве объявили в розыск пропавшую без вести 13-летнюю школьницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, она вышла из дома в Кызыле 11 ноября около 12 часов и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

По предварительным данным, девочка направляется в сторону Новосибирска. Приметы пропавшей: рост около 165 см, худощавого телосложения, глаза зеленовато-серого цвета, волосы розовые кудрявые до плеч.

«Была одета: розовый пуховик чуть ниже колена с капюшоном, олимпийка розового цвета, угги серебристого цвета», — добавили в министерстве.

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