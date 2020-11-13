Чита, , 12:23 — REGNUM Несмотря на то, что значительная часть жителей Забайкалья с подтверждённом коронавирусом наблюдается или получает лечение на дому, амбулаторно (8940 человек), в регионе существует значительный дефицит коек для лечения пациентов с COVID-19.

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Как сообщает сегодня, 13 ноября, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя Инну Щеглову, на сегодняшний день занято 95,5 процентов коечного фонда. Из развёрнутых 1860 коек занята 1783. Вместе с тем, почти ежедневно прирастает количество пациентов, которые находятся на кислородной поддержке в стационарах. Сегодня на ИВЛ находится 56 человек, на кислородной поддержке — 455.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкальском крае составляет уже 14 961 человек. Выявление новых 259 пациентов с SARS-CoV-2 признано рекордным. Также в регионе открыта бесплатная горячая линия для обращений граждан, обладающих информацией о нарушителях карантинных мер. По мнению чиновников, это позволит собрать статистику о нарушениях и оперативно реагировать на них.

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